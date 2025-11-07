2～3倍は作業時間を効率化 ――2016年の創業から約10年が経とうとしていますが、地雷除去ロボットの開発状況はどうなっていますか。 今井われわれは2017年から、カンボジアの政府組織「CMAC（シーマック＝カンボジア地雷対策センター）」から要望を受け、地雷除去ロボットの開発を始めました。1年に1台のペースで試作機をつくってカンボジアに運んで試験を繰り返しました。現在は