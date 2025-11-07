ソフトバンクは７日、来季のコーチングスタッフを発表した。奈良原浩ヘッドコーチ（５７）が退任し、空位に。村松有人２軍打撃コーチ（５２）が１軍の野手チーフコーチに配置転換となった。また長谷川勇也スキルコーチ（４０）が１軍の打撃部門も兼任する。斉藤和巳３軍監督（４７）、大越基４軍監督（５４）がそれぞれ２、３軍の監督に昇格。４軍監督は置かず、笹川隆４軍内野守備走塁コーチ（４６）がチーフとなり、実戦より