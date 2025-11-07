１５、１６日に東京Ｄで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」に向けて宮崎で強化合宿中の中日・松山晋也投手が７日、初めてブルペン入りして直球を中心に約３０球を投げた。育成出身で３年目右腕は、今季５３登板し０勝１敗４６セーブ、防御率１・５４で最多セーブのタイトルを獲得。来年３月のＷＢＣでは巨人・大勢らとともにストッパーの有力候補になっている。「いい感覚で