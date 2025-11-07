3連単的中戦略【軸馬・相手馬の狙い方】 ［4・0・0・2］のルメール騎手が参戦していれば最優先で軸候補となるが、参戦していなければ一気に軸選びが難解となる。函館２歳Ｓ組など重賞組から前走２～４着とチョイ負けしていた馬を軸に抜擢するのが最善策か。連闘や中１週での参戦は好走例がなく軽視。 １勝クラス組とキャリア４戦以上の馬は好走する確率は低く、フォーメーションの３着に置けば十分だろ