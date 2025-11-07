秋田朝日放送 卓越した技能をもつ「現代の名工」に北秋田市の染物職人・鈴木登志子さん（７５）が選ばれました。 現代の名工には、今年は全国で１４２人が選出され、秋田県内からは染物・仕上工の鈴木登志子さん（７５）が選ばれました。鈴木さんは２３０年以上の歴史を持つ草木染の絹織物「秋田八丈」の唯一の伝承者として伝統技術を守りつつ、新たなデザインに挑戦するなど現代に生きる染め織りづくりを実践しています。