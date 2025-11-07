米沢市の山間部にある温泉旅館で7日朝、体長1.2メートルのクマ1頭が建物内に入り込んでいるのが見つかりました。クマはそのまま4時間余り建物内に居座りましたが、緊急銃猟で駆除されました。クマが居座ったのは米沢市大沢にある滑川温泉の福島屋です。警察と米沢市によりますと7日午前7時半ごろ、建物の1階部分にクマ1頭が入り込んでいるのを経営者の妻が発見し、警察に通報しました。クマは体長およそ1.2メートルの