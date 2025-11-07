11月7日は、二十四節気のひとつ「立冬」です。大豊町の定福寺では、リンドウやモミジが色づき始め、見頃を迎えようとしています。赤く色づいたモミジ。大豊町粟生の定福寺では、境内にある約500本のモミジがあり、少しずつ色づき始めています。今の時季はまだ緑の葉も残っていて、赤く染まった葉とのグラデーションが楽しめ、11月9日の週に入ると、一層、紅葉が進み、境内で一番大きなモミジが赤く色づくということです。ま