ユーロ圏１０年債利回り格差仏７９ｂｐ今週は変化乏しく安定推移 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:06時点）（%） ドイツ2.673 フランス3.467（+79） イタリア3.429（+76） スペイン3.185（+51） オランダ2.824（+15） ギリシャ3.307（+63） ポルトガル3.033（+36） ベルギー3.221（+55） オーストリア2.965（+29） アイルラン