タレントの中川翔子が7日、自身のインスタグラムを更新。9月に誕生した双子の愛らしい違いを紹介した。【写真】「益々かわゆいですね〜」息子を抱く中川翔子中川は「髪の生え方も顔も性格も声も全然違ってそれぞれのかわいさがある双子かわいすぎるふたりの髪を記念に撮ってます弟くんもいつかふさふさになるからいまの薄毛も愛おしくて涙でます！」と息子2人の髪の毛事情を明かし、全く違う頭の写真を公開している。