第50回社会人野球日本選手権（京セラドーム）で7日、レジェンド始球式に阪神・中野拓夢内野手（29）が登場した。「甲子園より緊張します」。かつて所属した三菱自動車岡崎戦の前のセレモニーが出番。見事なストライク投球でスタンドから拍手を浴びた。「こういう始球式は初めて。マウンドから投げたのも高校以来だと思う。とりあえずノーバンで投げられたから、ひと安心」社会人1年目の19年の日本選手権でチームのベスト4に