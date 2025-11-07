ボートレース江戸川「月兎ソースカップ」の初日が7日に行われた。当地は11カ月ぶりに参戦の上村純一（45＝群馬）が3Rを4コース捲り、11Rを2コース差しで制して連勝発進。「スリット近辺が良さそうだし、回った後も悪くない。スタートは2節前にフライングを切ったのもあって慎重になっているけど、足はいいと思う」と好感触を伝えた。相棒の40号機は目下2連続優出中の上昇機。「様子を見つつ少しペラはやったけど、微調整で良さ