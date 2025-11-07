国会内で動画を撮影する自民党の鈴木貴子広報本部長＝7日自民党が参院選大敗を受けて発信力強化へ本腰を入れ出した。党広報の公式X（旧ツイッター）で幹部の会見映像を全量公開し、書き起こし内容を全文掲載。正確な1次情報を伝える狙いがある。広報本部と選挙対策本部などによる定例会合を設けて連携し、地域に応じた選挙の広報戦略策定や偽情報対策に取り組む。高市早苗首相（党総裁）は広報本部長に鈴木貴子氏（39）、政調