【白波瀬海来フォトエッセイ「Kai - La～海からの贈り物～」】 11月21日発売 価格：1,980円 「Kai - La ～海からの贈り物～」 【拡大画像へ】 Waterは、白波瀬海来さんのフォトエッセイ写真集「Kai - La～海からの贈り物～」を11月21日に発売する。価格は1,980円 今回発売されるのは、プロボディボーダーとして世界を