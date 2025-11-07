【その他の画像・動画等を元記事で観る】 STARGLOWが、12月10日発売の『Quick Japan』vol.181の表紙＆巻頭特集に登場。その表紙画像が公開された。 ■SKY-HIのインタビュー、Aile The Shota×REIKOの対談も 今号では、巻頭特集「あたらしい光」を掲載。メンバー5人にこれまでの歩み、デビューが決まった現時点での思い、これから叶えたい“世界一大きな夢”などについて深掘りしたソロインタビューを実