Juice=Juiceが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場した。◆Juice=Juice 動画第609回の今回披露したのは、MVが1000万回再生を突破している「「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの？」だ。リアルな女性の心情を力強く表現した1曲で、彼女たちの圧倒的な熱量とスキルで魅せる「THE FIRST TAKE」だけの特別な一発撮りを披露。◆◆◆■Juice=Juiceコメント初めての「THE FIRST TAKE