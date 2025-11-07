MUCCの逹瑯とNoGoDの団長がMCを務めるMAVERICK DC GROUP公式番組「音楽情報ライヴ いじくりROCKS！」69回目の放送が、2025年11月14日19時より配信される。今回は、ヴィジュアル系シーンの深淵を追求し続ける孤高のバンド・deadmanと、番組初登場となるシーンの未来を担うRoyzがスタジオに登場。deadmanは、2025に年結成25周年を迎え、再結成以降は熱量をいっそう高めている。直近の動向として、12月21日に大手町三井ホールにて開催