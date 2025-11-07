石川県は7日、去年の能登半島地震や奥能登豪雨で被災した建物の公費解体について、申請のあった建物の解体を、年内にも全て完了させる方針を示しました。石川県によりますと、10月時点で公費解体が完了したのは、申請のあった棟数の95パーセントにあたる4万56棟に上ります。石川県は、残る2106棟について、年内にすべての解体を完了させる方針を示しました。 解体率を市町別でみると、穴水町では10月時点で全ての解体が完