syudouが、2025年5月31日に日本武道館で開催した＜syudou Live 2025「美学」＞のBlu-ray映像作品の発売を記念して、12月3日に大阪・T・ジョイ梅田、12月4日に東京・ユナイテッド・シネマ 豊洲にて先行上映会を開催することを発表した。今回の先行上映会は、現在予約受付中のBlu-ray『syudou Live 2025 「美学」 2025.05.31 日本武道館』【完全版】を予約した人を対象に、上映会のチケット先行販売を実施する。上映会はBlu-ray『syu