今年８月、山形酒田市で横断歩道を渡っていた中学３年の女子生徒をはねたとして起訴された６２歳の男の初公判がきょう開かれました。 【画像】事故現場 男は起訴内容を認め、女子生徒をはねた時、自身が追い抜いた車の運転手の顔を見ていて、気が付かなかったと話しました。 女子生徒は現在も意識不明です。 ■何があったのか 過失運転傷害の罪に問われていたのは、酒田市東泉町４丁目の無職の男（６２）です。 起訴状