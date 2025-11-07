“ハミングバード”と呼ばれる港湾の直線上に沈んでゆく夕日と海上に現れる「光の航路」 福岡県大牟田市の三池港に、毎年1月と11月の約1週間だけ「光の航路」が現れる。 世界文化遺産に登録されている三池港。日没の方角が北を0°として東回りに247°となる限られた期間だけ「光の航路」が見られる。夕日によって海面がほぼ一直線に照らされる。 この期間は、美しい写真が撮影できるスポットとして三池港の第一岸