Official髭男dismが、12月10日にリリースする『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice - 』のジャケ写を解禁した。本作は、2024年秋に開催した全国アリーナツアー＜Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -＞より、11月13日のKアリーナ横浜公演の模様を収録したライブ映像作品。今回公開されたジャケ写は、アルバム『Rejoice』のロゴを載せたシックな一枚となっており、アルバム『Rejoice』に続きgoen°がデザインを手