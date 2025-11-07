日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月7日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 14186( 14174) 3月限28(28) TOPIX先物 12月限 11316( 11316) 日経225ミニ 11月限 13363( 13363) 12月限283103(28310