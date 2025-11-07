いきものがかりが、配信中の新曲「生きて、燦々」をテレビ初披露したNHK「SONGS」の歌唱映像を公開した。◆いきものがかり 動画本映像では、150人を超えるコーラス隊とともに披露した壮大なパフォーマンスを楽しめるという。なお「生きて、燦々」のCDは、12月10日に発売される。B2ポスターや銀テープが封入され豪華な内容となっている完全生産限定盤は売り切れ次第終了になるので、ぜひチェックしていただきたい。◾️