日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万9250円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 110( 110) BNPパリバ証券 22(22) ソシエテジェネラル証券21(21) ゴールドマン証券15(15)