１１月７日、札幌は今シーズンで一番寒い１日となりました。いまの札幌中心部の道路上ですが、大きな水たまりができています。そこに降るものはカメラを通しますと雨のように見えるんですが、時折白い大粒の雪が降る時間帯もありました。中心部は雨ですが、郊外などは雪が降っている可能性もありますし、中心部にできた大きな水たまりも今後は凍っていく可能性があります。これからお出かけをする方は夏タイヤは控えた方がい