秋の深まりを感じる季節。夜の時間が長く感じられるこんな時期には、ゆっくり歩きながら、街の風景や空気の変化を感じてみてはいかがだろう。忙しない日々の合間にいつもとひと味違うスポットに立ち寄ってみれば、新しい発見があったり、心の中に余白が生まれたりするかもしれない。とっておきの東京の寄り道スポットを3つご紹介！1.【世田谷代田】アートなカクテルとともに “芸術の秋”に浸る『Quarter Room』世田谷代田駅から下