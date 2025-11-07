ボートレース浜名湖の開設72周年記念「G1浜名湖賞」は5日目を終えた。準優11R。展示からチルト3度の菅を中田がマーク。対して中島孝平（45＝福井）は菅の1つ内、4カド戦を選択。スリット後に伸びた菅を内から合わせ切ると、1マークは間髪入れずの捲り差しで突き抜けた。「そのまま行けそうだったので。1マークも浜野谷さんが握ったのが見えて、うまく落とせた」。8日は自身の誕生日。「一走一走が必死すぎて。まさか46歳の自