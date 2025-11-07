宮内庁は７日、紅葉シーズンに合わせた皇居・乾通りの一般公開を２９日〜１２月７日の９日間行うと発表した。入場時間は午前９時〜午後３時。東京駅側の坂下門から入り、北側の乾門に抜ける一方通行で、入場前に手荷物検査がある。