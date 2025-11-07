メーガン妃の８年ぶり女優復帰が明らかになったが、夫のヘンリー王子は「全面支援」を約束しながらも、心は揺れている可能性があることを英紙ミラーが７日、報じた。メーガン妃は６日に映画「クローズ・パーソナル・フレンズ」で約８年ぶりに女優業に復活することが明らかになった。これを受けてヘンリー王子は「彼女が喜びを感じることは何でもしてもらいたい」と考えているという。夫妻のある友人は「もちろんヘンリー王子