昨今、年齢を感じさせない若々しいスタイルを披露する女性芸能人が話題だ。彼女たちの姿は、年齢を超えた魅力と日々の努力の証。積み重ねてきた時間さえも美しさへと昇華させている。そこで今回は、特に注目を集めた50代女性芸能人の水着姿をご紹介。写真と併せて、その輝きを見ていこう！【写真】かとうれいこ56歳、中島史恵57歳ら、50代美女たちが「スタイル抜群」水着ショットも（9枚）■かとうれいこ昨年12月20日発売の