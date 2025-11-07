「南アルプス号」「かわね路号」「きかんしゃトーマス号」で運行へ大井川鐡道は2025年11月16日（日）より、JR西日本から譲り受けた12系客車の営業運転を開始します。 【昭和レトロを感じる！】これが12系客車の内部です（画像）12系客車は1978年に国鉄で新製され、宮原客車区（現・JR西日本網干総合車両所宮原支所）に配置。以後、臨時団体列車や「SL北びわこ号」の客車として活躍しました。昭和レトロな外観ながら冷房が完備