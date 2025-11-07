トム・クルーズが、『トップガン マーヴェリック』で共演したグレン・パウエルをサポートするため、グレンの新作映画『ランニング・マン』のプレミアに駆け付けた。【写真】マーヴェリックとハングマンが再会！現地時間11月6日にX（旧ツイッター）を更新したトムは、グレンやキャスト、エドガー・ライト監督と一緒に、ポップコーンのオリジナルバケツを手に、ポーズを取る写真を公開。「友人と映画館でまた素晴らしい夜を過ご