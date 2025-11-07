ＤｅＮＡは７日、１０月２３日のドラフト会議で指名した選手の新入団選手発表会『ＢＲＡＮＤＮＥＷＳＴＡＲＥＶＥＮＴ２０２６』を１２月６日にパシフィコ横浜で開催すると発表した。イベントには相川新監督も参加予定。会場ではファンが新入団選手の気分を味わえるフォトブースが設置される予定で、チケット購入者全員にイベント限定トートバッグ、限定選手名タオルなどのグッズがプレゼントされる。