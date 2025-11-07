◇フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯（７日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、ＧＰ第２戦の中国杯を制した佐藤駿（エームサービス・明大）が９６・６７点の今季ベストスコアをマークし、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）に続く２位で滑り出した。男子フリーは８日に同会場で行われる。◆佐藤のコメントは以下の通り。―振り返って「しっかりとまとめら