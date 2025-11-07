京都市伏見区の『MOMOテラス』にて、2025年11月21日(金)から12月25日(木)までの34日間、「MOMOまみれフェス〜Christmas 2025〜」が開催されます。期間中、施設全体を1つの街と見立て、クリスマスマルシェをイメージした様々な催し物が予定されています。 MOMOテラス「MOMOまみれフェス〜Christmas 2025〜」 開催期間：2025年11月21日(金)〜12月25日(木)昨年大好評を博した人気ベーカリー店が集合する「パンまみれ