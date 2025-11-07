シンガーソングライターのエド・シーランをはじめ、ハリー・スタイルズやストームジーら著名アーティストの働きかけにより、英国政府がイングランドの音楽教育カリキュラムを１０年以上ぶりに大幅に見直すことが明らかになった。 【写真】働きかけたひとりのハリー・スタイルズ 今年３月、エドはキア・スターマー首相宛てに公開書簡を送り、音楽教育の現状に警