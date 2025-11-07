福岡県添田町の油木ダムで7日朝、水面に立ち上った白い霧「けあらし」が見られました。朝、冷え込んだ時に現れる現象で、幻想的な光景が広がっていました。 11月7日は二十四節気の一つ「立冬」です。暦の上では冬となります。冬の便りが届いた一方で。■小川ひとみアナウンサー「通勤時間帯の福岡市・天神です。少しひんやりした空気を感じますが、コートやマフラーがなくても過ごしやすい気候です。」西鉄福