富山県と長野県を結ぶ世界有数の山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」にて、「立山トンネル電気バス乗車感謝キャンペーン」が開催されます。2025年4月15日の運行開始から多くの方が利用した感謝を込めて、2025年11月7日(金)より開催中！走行シーン撮影会やオリジナルカードのプレゼント、ラッピングデザイン紹介パネル展示が行われます。 立山黒部貫光 立山黒部アルペンルート「立山トンネル電気バス乗車感謝キャンペー