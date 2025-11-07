食楽web ●角打ちでふらりと一杯。東京・麹町で300年の看板を守る老舗酒店を仕事帰りのサードプレイスに。 徳川吉宗が将軍に就任した享保元年（1716年）に創業。300年以上の歴史を持つ老舗酒店『麹町いづみや』は、白を基調とした洗練された雰囲気の角打ちとして愛されています。 長年アパレル業界に身を置いてきた花島豊マスターのセンスとこだわりが息づく空間は、女性も1人で気負わずに立ち寄れる、心地良い