女子SP演技する坂本花織＝東和薬品ラクタブドームフィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦、NHK杯は7日、大阪府門真市の東和薬品ラクタブドームで開幕し、男子ショートプログラム（SP）で今季GP初戦の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が98.58点でトップに立った。第2戦優勝の佐藤駿（エームサービス・明大）が96.67点で2位。GPデビューの垣内珀琉（ひょうご西宮FSC）は12位。女子SPは第1戦2位だった前世界