三菱商事は７日、ブルネイでの液化天然ガス（ＬＮＧ）開発事業に約２・６億ドル（約４００億円）を出資すると発表した。２０３０年の生産開始を目指し、日本を含むアジア地域に供給する計画だ。三菱商事は１９６９年に英資源大手シェルやブルネイ政府との共同出資で「ブルネイＬＮＧ」を設立し、天然ガスを液化処理する事業を行ってきた。今回は新たにブルネイ政府などが進める天然ガスの開発事業にも出資し、参画することを決