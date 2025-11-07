埼玉県内の児童相談所と警察は合同の訓練を行い、児童虐待が疑われる家庭から児童を一時保護するまでの手順を確認しました。埼玉県やさいたま市の児童相談所、埼玉県警などは7日、児童の虐待が疑われる家庭への立ち入り調査が拒否されたという想定で合同訓練を実施しました。参加者らは裁判所から許可を得て家庭への立ち入りを行った後に父親が抵抗するケースや母親が窓から逃走するケースなどに対応した上で児童を一時保護するま