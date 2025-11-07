県内では7日も人の生活圏でクマの目撃が相次いでいます。秋田放送のカメラは秋田市や三種町でその姿をとらえました。いずれもクマがいたのは“ある木”の上でした。山粼愛子記者「今、クマがカキの木の上に登っていきました」現場は秋田市新屋栗田町にある住宅の敷地です。午後2時半ごろ、カキの木に登るクマの姿を秋田放送のカメラがとらえました。警察によりますと、現場付近では正午過ぎから目撃情報が寄せられていて、ク