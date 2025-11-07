衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名、河淳）がプロデュースするスイーツブランド「DOLCE FELICE」は11月1日からクリスマスケーキの予約販売を開始した。KEYUCA（ケユカ）は9月、暮らしの課題に寄り添う「ライフソリューションブランド」としてリブランディングを発表した。スイーツブランド「ドルチェフェリーチェ」もこのタイミングでリブランディングし、新しいスタ