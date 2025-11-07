グンゼの100％出資子会社であるSEESAY（シセイ）は、応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」において、旅の下着の悩みを解決するノンワイヤーブラジャー「エアヴェールブラ」とセットショーツを11月7日から先行発売する。「エアヴェールブラ」はわずか25gという軽さを実現。セットショーツも27gと超軽量設計で、旅の荷物をぐっと軽くする。さらに、速乾性を備え、移動の多い旅先での快適な着心地もキープ。また、ショーツはクロ