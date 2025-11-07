プロ野球ドラフト会議で楽天から育成2位指名を受けた石川ミリオンスターズの大坪梓恩（おおつぼしおん）選手に、7日球団側が指名のあいさつに訪れ、入団交渉の結果、契約に合意しました。楽天のスカウト担当者らは、金沢市内のホテルで大坪選手と面会し、指名あいさつの後、入団交渉が行われました。身長190センチ、体重110キロと恵まれた体格の大坪選手は、今シーズンのリーグ戦で8本のホームランを打ち、タイトルを獲得しました