ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニーJackery（ジャクリ）の日本法人であるJackery Japanは、人気のポータブル電源Newシリーズから1536Whの大容量と2000Wの高出力を兼ね備えた「Jackery ポータブル電源 1500 New」を11月10日からJackery各公式オンラインストアで販売を開始する。一般家庭用コンセント（1500W）を超える高出力で、複数家電を同時に使用してもブレーカーが落ちる心配がなく、停電時のバッ