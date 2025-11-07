ペイメントフォーは、『超星神グランセイザー』『幻星神ジャスティライザー』『超星艦隊セイザーX』の超星神シリーズ3作品、セイザーX放送20周年を記念したメモリアルイベントをシアターサンモール(東京都新宿区)にて11月15日に開催する。現在、チケットペイにてチケット販売中。本企画は、セイザーXの放送20周年を起点に、発起人高橋良輔の想いから始まった。シリーズ各作品へのリスペクト、スペシャルゲストの生トーク、特別展示