MLBは7日、ナ・リーグのシルバースラッガー賞の受賞者を発表。ダイヤモンドバックスからはコービン・キャロル選手、ケテル・マルテ選手、ヘラルド・ペルドモ選手の3選手が選出。同一チームから3選手の選出はナ・リーグ最多となりました。キャロル選手は今季の成績は打率.259、31本塁打、84打点、32盗塁を記録。30-30を達成し、三塁打の数が17本で両リーグ通じてダントツのトップです。マルテ選手は二塁手として活躍。今季は打率.28