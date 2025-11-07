トランプ政権が各国に課した「相互関税」が法律的に正しいかアメリカの裁判所が審査していて違法と判断する可能性が出ています。こうした中、トランプ氏は違法と判断された場合、関税を別の手段に切り替える考えを示唆しました。アメリカの最高裁では5日、「相互関税」などが法律的に正しいか判断するための口頭弁論が行われ、判事から合法性を疑問視する見方が示されました。最高裁は年内にも合法か違法か判断する見通しですが、